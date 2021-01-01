تفاصيل نادرة ومذهلة لسطح كوكب الزهرة تكشفها ناسا



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تم إطلاق مركبة فضائية شمسية تابعة لوكالة ناسا الأمريكية للفضاء في عام 2018 ، حيث تم تكليفه بالتقاط صور للطبقة الخارجية للشمس وكوكب الزهرة.



في طريقها إلى هناك، انتبهت أيضًا إلى كوكب الزهرة المجاور للأرض، حيث تمكنت من التقاط صور نادرة لسطح الكوكب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



الكوكب الصخري مغطى بسحب كثيفة تحمي سطحه من المراقبة السهلة ، مما يبذل جهودًا لإلقاء نظرة خاطفة على ما يحدث على الكوكب بعيدًا عن السهولة.

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لحسن الحظ ، هذا هو المكان الذي يأتي فيه المركبة "باركر"، حيث تمكنت أحدث طائرتين له من النظر تحت غطاء الصخرة الغامضة ، والتي تعد أيضًا ثاني أكثر الأشياء الطبيعية سطوعًا في سماء الليل لدينا بعد القمر.باستخدام مصور المجال الواسع ، المعروف باسم WISPR ، تمكن المسبار من جمع صور ليالي الزهرة بأطوال موجية مرئية للعين البشرية،وتقول ناسا إن الصور تكشف عن وهج خافت من السطح يظهر سمات مميزة مثل المناطق القارية والسهول والهضاب.التقطت الصور أيضًا هالة من الأكسجين تدور حول الكوكب توصف بأنها "هالة مضيئة"،قال نيكولا فوكس ، مدير قسم قسم الفيزياء الشمسية في مقر ناسا: "نحن سعداء بالرؤى العلمية التي قدمها المسبار الشمسي باركر حتى الآن".تواصل مركبة باركر تجاوز توقعاتنا ، ونحن متحمسون لأن هذه الملاحظات الجديدة التي تم التقاطها أثناء مناورة مساعدة الجاذبية يمكن أن تساعد في تقدم أبحاث الزهرة بطرق غير متوقعة.من المأمول أن تساعد الصور العلماء في التعرف على جيولوجيا الكوكب ، والذي غالبًا ما يوصف بأنه توأم الأرض لأنه يقارب حجم الكوكب الأزرق ويُعتقد أنه مصنوع من مواد مماثلة تحت سطحه.من المأمول أن تؤدي الصور إلى فهم أفضل للمعادن الموجودة على الكوكب ، والملفوفة بغشاء قاتل من ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت.