رصد اصطدام حطام الكواكب بأحد النجوم لأول مرة

آخر الأخبارعلم وتقنية › رصد اصطدام حطام الكواكب بأحد النجوم لأول مرة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن علماء الفلك لأول مرة من متابعة اصطدام حطام الكواكب بالقزم الأبيض G29-38

وتشير مجلة Nature، إلى أن علماء جامعة ووريك البريطانية تمكنوا لأول مرة من رصد ومتابعة عملية اصطدام حطام الكواكب بسطح القزم الأبيض G29-38.

وتضيف، اكتشف العلماء أشعة سينية منبعثة من القزم الأبيض G29-38 بواسطة المرصد Chandra الفضائي. وهذا النجم القزم، هو واحد من مئات الأقزام البيضاء القريبة من المنظومة الشمسية، حيث يبعد عنها 44 سنة ضوئية. وكان العلماء في وقت سابق قد رصدوا زيادة في انبعاث الأشعة تحت الحمراء من المنطقة المحيطة بالنجم، ما يشير إلى وجود قزم بني أو سحابة من الغبار والحطام الصخري تحيط بالقزم الأبيض G29-38.

وأظهر التحليل الطيفي لاحقا وجود معادن في الغلاف الجوي للنجم، ما يشير إلى تراكم المواد الناشئة من تدمير جرم سماوي صغير، مثل كويكب . وقد أظهرت المتابعة بالأشعة السينية أن سرعة تراكم المواد الصخرية التي تسخن وتنبعث منها أشعاعات عالية الطاقة تعادل نحو مليون ونصف كيلوغرام في الثانية.

ويعتبر هذا أول اكتشاف مباشر، يشير إلى أن الأقزام البيضاء حاليا تجذب بقايا الكواكب التي دمرت أو خرجت عن مدارها، عندما تتحول النجوم الأم إلى عملاق أحمر ويتخلص من طبقاته الخارجية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رصد اصطدام حطام الكواكب بأحد النجوم لأول مرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55955

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager