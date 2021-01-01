رصد اصطدام حطام الكواكب بأحد النجوم لأول مرة

تمكن علماء الفلك لأول مرة من متابعة اصطدام حطام الكواكب بالقزم الأبيض G29-38
وتشير مجلة Nature، إلى أن علماء جامعة ووريك البريطانية تمكنوا لأول مرة من رصد ومتابعة عملية اصطدام حطام الكواكب بسطح القزم الأبيض G29-38.
وتضيف، اكتشف العلماء أشعة سينية منبعثة من القزم الأبيض G29-38 بواسطة المرصد Chandra الفضائي. وهذا النجم القزم، هو واحد من مئات الأقزام البيضاء القريبة من المنظومة الشمسية، حيث يبعد عنها 44 سنة ضوئية. وكان العلماء في وقت سابق قد رصدوا زيادة في انبعاث الأشعة تحت الحمراء من المنطقة المحيطة بالنجم، ما يشير إلى وجود قزم بني أو سحابة من الغبار والحطام الصخري تحيط بالقزم الأبيض G29-38.
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