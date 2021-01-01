توقف مفاجئ بموقع تويتر

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

وقع عطل مفاجئ لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأبلغ الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع في موقع وتطبيق التدوين المصغر تويتر، قبل قليل، اليوم الجمعة، عبر موقع Downdetector.

ويحتوي موقع Downdetector على ما يقرب من 15000 تقرير حول مشكلات تويتر TWITTER حتى الآن، وبحسب الموقع، فما زالت أسباب العطل غير واضحة.

ويمكن لبعض الأشخاص الوصول إلى الموقع، ولكن لا يمكنهم استخدام الميزات الأساسية، مثل إعادة التغريد، أو قراءة الردود.

وقد يكون ذلك بسبب خطأ في الخادم، أو قد يكون بسبب الأجهزة التي يستخدمها الأشخاص للوصول إلى تويتر Twitter، إلا أن معظم التقارير تدور حول مشكلات موقع الويب، تليها مشكلات في التطبيق عن كثب.

وكتب أحد مستخدمي Twitter تويتر على Downdetector: «لا يزال يتعذر إعادة التغريد، وقراءة الردود وما إلى ذلك».‏

المصدر: المصرى اليوم

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