توقف مفاجئ بموقع تويتر

وقع عطل مفاجئ لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأبلغ الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع في موقع وتطبيق التدوين المصغر تويتر، قبل قليل، اليوم الجمعة، عبر موقع Downdetector.
ويحتوي موقع Downdetector على ما يقرب من 15000 تقرير حول مشكلات تويتر TWITTER حتى الآن، وبحسب الموقع، فما زالت أسباب العطل غير واضحة.
ويمكن لبعض الأشخاص الوصول إلى الموقع، ولكن لا يمكنهم استخدام الميزات الأساسية، مثل إعادة التغريد، أو قراءة الردود.
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