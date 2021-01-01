نجحت فورد من خفض تكلفة سياره موستانج Mach E بـ3,755 ريال لكل سيارة أنتجتها؟



موستانج موستانج

تلوي فورد سيارتها الكهربائية موستانج Mach E معاملة خاصة، وقد وضحت كيف تمكنت من خفض تكلفة إنتاجها مع الحفاظ على ميزات وجودة السيارة.



في حديث صحفي قال دارين بالمر، المدير العام لشركة فوردـ أنهم توصلوا لخفض 1,000 دولار من تكلفة كل سيارة أنتجوها من موستانج Mach E (تعادل 3,755 ريال) مع الحفاظ على المواصفات العالية للسيارة. وشملت التكتيكات التي اتبعتها الشركة تقليل عدد القطع في صندوق السيارة الكهربائية من 9 إلى 2 فقط. وعن طريق توفير المقاعد المدفأة قياسياً في فئات عديدة من السيارة. ووضح بالمر “اتضح أن الناس يحبون المقاعد المدفأة ويستخدمونها في السيارات الكهربائية أكثر من المكيف الساخن، لذلك قمنا بتوحيد المقاعد المدفأة وأزلنا المقعد العادل “. وأضاف “حصلنا على سعر أفضل لأننا حصلنا على حجم أكبرـ لقد قل التعقيد، مما يعني أننا جعلناها أرخص بكثير”.



قللت فورد أيضاً عدد المحركات المستخدمة في نظام تبريد موستانج Mach-E من 4 إلى 2، كما ألغت ثلث الخراطيم التي تستخدمها. وسوف تقوم الشركة بتحسين العديد من هندسة السيارات الكهربائية بطرق مماثلة، يقول بالمر “بمرور الوقت، يتمثل هدفنا في جعل جميع سياراتنا الكهربائية أفضل قيمة للوصول إلى المزيد من العملاء. ظروف السوق تحدد الأسعار أيضاً. في الوقت الحالي، هناك ندرة كبيرة في المنتجات، وهذا أيضاً يحدد الأسعار. نحن نقيم العوامل كل شهر لمعرفة ما نحن فيه”.