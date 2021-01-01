SUV لوتس تايب 132 الكهربائية مشاهدتها اثناء اختبارها

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SUV 132 الكهربائية

بينما تطور لوتس سيارتها الـSUV الكهربائية تايب 132 بعيداً عن الأعين قدر الإمكان فقد كانت عدسات الكاميرات أكثر حظاً من لوتس.

يشاهد أن الشركة تحاول الحفاظ على هويتها بحجم السيارة الصغير، والذي سيساعد على تقديم أداء رياضي عالي، ستأتي تايب 132 لمنافسة سيارات مثل بورش كايين ولامبورغيني أوروس، مع ذلك، تحاول لوتس التفوق على المنافسة استباقياً.

تنوي الشركة توفير محركات كهربائية ونظام دفع رباعي مع تسارع 0-100 كم/س في أقل من 3 ثوان، ومن المنتظر أن تكشف لوتس عنها رسمياً خلال أشهر قليلة. ويتوقع أن تبدأ أسعار تايب 132 من حوالي 100,000 دولار.

المصدر: سعودى شفت

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