ماذا تفعل عند انفجار إطار سيارتك على الطريق

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المربع نت – يواجه السائقين أحياناً بعض المواقف المزعجة أثناء القيادة على الطرق، ومن أبرز هذه المواقف وأخطرها انفجار إطار السيارة خاصة عند القيادة على سرعات عالية، وهو ما يعرض أمن وسلامة السائق والركاب لخطر التعرض للحوادث، فما هو التصرف الصحيح في حال الوقوع في مثل هذه المشكلة؟



في البداية يجب اتخاذ الحذر لتجنب انفجار الإطار أثناء القيادة، وذلك بمداومة فحص الإطارات لاكتشاف أي مشكلة بها، بالإضافة إلى قياس الضغط بداخلها للتأكد من ملائمته للقيم المنصوص عليها في كتيب السيارة، وعدم زيادته عن المسموح به، وفيما يلي نقدم لكم عدد من النصائح عليك اتباعها عند تعرض إطار السيارة للانفجار، وهي كالتالي:



– حافظ على ثبات السيارة وتجنب القيام بأي عمليات التفاف مفاجئة.

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– قم برفع قدمك عن دواسة الوقود بشكل تدريجي لتخفيف سرعة السيارة، مع عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ.– استمر بالسير بالسيارة للأمام، مع الحفاظ على معدل ضعيف للالتفاف لعدم الضغط على إطارات السيارة.– حاول الحفاظ على اتزان السيارة بتخفيف سرعتها.– بمجرد وصول السيارة لسرعة 30 ميلا في الساعة، قم بالضغط على المكابح برفق للركن على جانب الطريق.– غادر السيارة بمجرد الإطمئنان لثباتها، ثم ابدأ في عملية استبدال الإطار باستخدام الإطار الاحتياطي.