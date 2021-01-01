ماذا تفعل عند انفجار إطار سيارتك على الطريق

المربع نت – يواجه السائقين أحياناً بعض المواقف المزعجة أثناء القيادة على الطرق، ومن أبرز هذه المواقف وأخطرها انفجار إطار السيارة خاصة عند القيادة على سرعات عالية، وهو ما يعرض أمن وسلامة السائق والركاب لخطر التعرض للحوادث، فما هو التصرف الصحيح في حال الوقوع في مثل هذه المشكلة؟
في البداية يجب اتخاذ الحذر لتجنب انفجار الإطار أثناء القيادة، وذلك بمداومة فحص الإطارات لاكتشاف أي مشكلة بها، بالإضافة إلى قياس الضغط بداخلها للتأكد من ملائمته للقيم المنصوص عليها في كتيب السيارة، وعدم زيادته عن المسموح به، وفيما يلي نقدم لكم عدد من النصائح عليك اتباعها عند تعرض إطار السيارة للانفجار، وهي كالتالي:
– حافظ على ثبات السيارة وتجنب القيام بأي عمليات التفاف مفاجئة.
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