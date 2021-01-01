في حالتين فقط السماح للمصريين باستيراد سيارات مستعملة من الخارج خبير جمركي يوضح

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كشف الدكتور بدوي إبراهيم الخبير الجمركي، إن القرار الأخير بوقف استيراد السيارات الهايبرد (الهجين) المستعملة من الخارج قبل أسابيع، وكذلك قرار وقف السيارات الكهربائية المستعملة قبل أشهر، جعل استيراد السيارات المستعملة قاصرا على حالتين فقط.



وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن الحالة الأولى المسموح لها باستيراد سيارات مستعملة هم ذوي الهمم وذلك دون أي شروط أو رسوم جمركية أو حتى ضرائب وبشرط وحيد وهو ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة المستوردة 1800 سي سي.



وأشار إلى أن الحالة الثانية المسموح لها باستيراد سيارة مستعملة من الخارج هي للمصريين المقيمين بالخارج عند عودتهم، ويمكن لهم استيراد أكثر من سيارة بشرط أن تتوافر فيها الشروط وهي وأن سكون المالك الأول لها في سنة الموديل وأن يسجل ملكيته بالسفارة.

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وأوضح أن قرار وزارة التجارة سمح للسيارات الهايبرد المستعملة الموجودة بالمونئ بالخروج ومنع استيراد أي سيارات أخرى.وعن سبب وقف السيارات الهايبرد المستعملة، قال بدوي إبراهيم إن إحدى الشركات المصرية تقدمت بطلب لوزارة التجارة والصناعة أوضحت خلاله أن أن السيارات التي يتم استيرادها على أنها هايبرد بها فقط موتور للمساعدة ولا تعتمد عليه السيارة، حيث إن سيرها دائم بمحرك البنزين وليس الكهرباء وبالتالي فإنه لا يحقق الغرض الذي سمح من أجلة باستيراد السيارات الهايبرد المستعملة.