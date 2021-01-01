أبرز مواصفات جي ام سي تيرين 2022 الجديدة



جي ام سي جي ام سي

اطلقت جي ام سي سيارتها الجديدة تيرين موديل 2022 بمحرك تيربو جديد 4 سلندرات سعة 1500 سى سى يولد قوة 170 حصان و275 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات دفع كلي اختياري .



السيارة زودت بأنظمة حديثة لمساعدة السائق منها نظام التحذير من مغادرة المسار ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ومكابح المشاة الأمامية.



داخل المقصورة حصلت تيرين على تحديثات منها تنجيد محدث، ودعم لأنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكيا، وحزمة تقنية جديدة لإصدارات SLT وAT4 وشاشة عرض أمامية قياسية في دينالي واختياري في الإصدارات الأخرى.

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السيارة طرحت بشكل جديد كليا حيث تمت اعادة تصميم الشبك الأمامي فأصبح أكبر ومحاط بمصابيح أمامية ليد معاد تصميمها، ومصد أمامي معدل بلمسات كرومية اقل من الموديل السابق ومصابيح خلفية ليد جديدة، وأربعة خيارات ألوان جديدة، وجنوط معدنية مقاس 18 و19 بوصة، وستتوفر الكروس أوفر بإصدار دينالي وإصدار إليفيشن واصدار AT4 الجديد كليا بمظهر خارجي أكثر شراسة، مع ألواح حماية سفلية أمامية، وجنوط سوداء، وشبك أمامي محدث.