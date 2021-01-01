أبرز مواصفات جي ام سي تيرين 2022 الجديدة

اطلقت جي ام سي سيارتها الجديدة تيرين موديل 2022 بمحرك تيربو جديد 4 سلندرات سعة 1500 سى سى يولد قوة 170 حصان و275 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات دفع كلي اختياري .
السيارة زودت بأنظمة حديثة لمساعدة السائق منها نظام التحذير من مغادرة المسار ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ومكابح المشاة الأمامية.
داخل المقصورة حصلت تيرين على تحديثات منها تنجيد محدث، ودعم لأنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكيا، وحزمة تقنية جديدة لإصدارات SLT وAT4 وشاشة عرض أمامية قياسية في دينالي واختياري في الإصدارات الأخرى.
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