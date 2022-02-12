ضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة فى مطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة بالادارة الثالثة بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن بصالة الخدمة المميزة استوقفت نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك راكب أجنبي من أصل مصري اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اي أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!