ضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة فى مطار القاهرة الدولي

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة بالادارة الثالثة بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن بصالة الخدمة المميزة استوقفت نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك راكب أجنبي من أصل مصري اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .



وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اي أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

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وبتفتيش حقيبة هاندباج حوزته تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة ماركة iPhone ، فقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد جمال فرج واحمد عطا الله تحت اشراف ياسر إبراهيم رئيس القسم باستكمال تفتيش باقى حقائبه فتبين وجود عدد آخر من الهواتف المحمولة بإجمالي 20 هاتف محمول ماركة iPhone متنوع الموديلات .قرر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 27 لسنة 2022 .يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .