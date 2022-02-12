أسعار العملات في مصر اليوم السبت 12-2-2022

شهدت أسعار العملات في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 12 فبراير 2022 حالة من الاستقرار الجماعي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وتعرض بوابة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.
أسعار العملات في بنك مصر
وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
داخل ببنك قناة السويس، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات داخل شبكة فروع البنك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!