ارتفاع حاد فى أسعار الذهب في مصر اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، وختمت البورصات العالمية عملها الجمعة قبل الإجازة الأسبوعة اليوم وغدًا على ارتفاع حاد فى سعر الذهب عالميًا.



وتسببت بيانات جامعة ميتشيجان عن التضخم الأمريكي فى قفز أسعار الذهب عالميًا بشكل كبير فور لحظات من صدورها.



ويُتوقع أن تستمر أسعار الذهب Gold فى الإتجاه العرضي خلال اليوم وغدًا، وذلك لحين عمل البورصات العالمية الإثنين وتبدأ البورصات فى التحكم فى أسعار الذهب فى الأسواق العالمية مرة أخري.

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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 فبراير 2022سجلت أسعار الذهب في مصر Gold Prices فى ختام تعاملات أمس الجمعة إرتفاعاً كبيرًا تزامنًا مع الارتفاع فى السعر العالمي.ويُتوقع أن تسير أسعار الذهب اليوم وغدًا عند نفس أسعار الذهب السائدة مساء أمس الثلاثاء خلال العطلة الأسبوعية للبورصات الأسبوعية والتى تستمر يومي السبت والأحد.سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصروصل سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 24 نحو 930 جنيهًا.أخبار سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصرسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 914 جنيها.سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18بلغ سعر الذهب عيار 18في مصر اليوم 698 جنيهًا.توقعات أسعار الذهب اليوم وغدًايتوقع أن تستمر أسعار الذهب خلال اليوم وغدًا تسير حول نفس المعدلات السائدة خلال ختام أيام عمل البورصات العالمية.ويتوقع أن تكون أسعار الذهب عيار 24 اليوم وغدًا بين 929 جنيهًا و931 جنيهًا.ويتوقع أن تكون أسعار الذهب عيار 21 اليوم وغدًا بين 913 جنيهًا و915 جنيهًا.ويتوقع أن تكون أسعار الذهب عيار 18 اليوم وغدًا بين 697 جنيهًا و699 جنيهًا.أسعار الذهب عالميًاارتفعت أسعار الذهب عالميًا قبل ساعات من ختام عمل البورصات العالمية لتصل إلي نحو 1860 دولار لكل من التعاملات الفورية والآجلة.وسجلت أسعار الذهب للتعاملات الآجلة في ختام عمل البورصات العالمية 1860.40 دولار.وبلغت أسعار الذهب للتعاملات الفورية المباشرة فى ختام عمل البورصات العالمية 1858.56 دولار.بيانات أمريكية قفزت بأسعار الذهبسجلت بيانات التضخم الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أعلي مستوي لها منذ 40 عامًا ووصلت إلي 7.5%.وصدرت بيانات جامعة ميتشجان لتوقعات التضخم لتتوقع أن يرتفع التضخم فى 12 شهرًا بنسبة 5% ويتقلص إلي 3.1% خلال 5 سنوات.وسجلت بيانات ثقة المستهلك ارتفاعاً لتصل إلي 61.7 نقطة، لتعكس تخوفات المستثمرين وثقتهم فى الإقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع التضخم.ويتوقع خبراء أن يحقق مؤشر ثقة المستهلك 67.5 نقطة، تأكيدًا على مخاوف المستثمرين من استفحال التضخم.