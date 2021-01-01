وكيف تدخر أموالك بأقل جهد؟تحدي الـ52 أسبوعا..

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يعاني الكثير من الأفراد من عدم قدرتهم على ادخار أموالهم مهما كان المبلغ الذي يتقاضونه من العمل شهريًا، لذلك يجب فهم مبادئ الادخار لكي تكون أداة أساسية لإدارة شؤونهم المالية، وباتباعهم أفضل طرق الادخار الناجحة، سيخطون الخطوة الأولى في بناء ثروتهم وحمايتهم من الديون.



أفضل طرق الادخار وتوفير المال

الاستقلال المادي للفرد يعطيه القدرة على الإنفاق بعيدًا عن احتياجه للآخرين، حيث تتعدد الأغراض لتلك الأموال، فهناك من يحتاج لبدء مشروع أو شراء أشياء ذات أهمية، ولكن من المهم أن يكون على دراية بأسلوب إدارة الأموال، وللحصول على ذلك يجب اتباع أفضل طرق الادخار الناجحة وهي كالآتي:



تحديد أهداف الادخار

أكدت بعض الدراسات أنه عند تحديد الهدف من وراء الادخار سوف يحصل الفرد على طاقة إيجابية، وذلك بإحضار دفتر ملاحظات وكتابة كل الأهداف التي يتم ادخار المال من أجلها، على سبيل المثال شراء سيارة أو بيت جديد أو الزواج، مع وضع هذه الأهداف في مكان يمكن للفرد رؤيته بشكل متكرر لتحفيزه على الادخار، وكانت تلك أفضل طرق النجاح، ومن هنا يصبح الشخص القادر على فعل ذلك أفضل بكثير من الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم في التفكير بأهداف دون تحقيقها.

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المنافسةتعد المنافسة من أول أهداف السعي وراء النجاح في شتى المجالات، ولمن يرغب في الادخار يمكن أن يشارك أفكاره مع أصدقائه لكي يكون بينهم منافسة، على ادخار أكبر قدر ممكن من المال، مع إيجاد طرق للتحفيز لمن يدخر أكثر مثل تقديم الهدايا.تحدي 52 أسبوعاهناك مجموعة من التحديات البسيطة التي يمكن أن يستند إليها الفرد للادخار دون مشقة، وهي تحدي 52 أسبوعا، ويمكن زيادته بعد ذلك عند نجاحه، ولمن يرغب بخوض هذا التحدي يبدأ بادخار دينار واحد أو أي فئة نقدية من عملة البلد في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني يقوم بادخار ضعف ما يدخره في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثالث يدخر 3 أضعاف وهكذا حتى يصل إلى الأسبوع 52 وسيتفاجأ الشخص أنه ادخر مبلغا جيدا بانتهاء هذا التحدي.طرق الادخار من الراتبسوف نتحدث هنا عن فئة معينة، وهم الموظفون أو العمال الذين يتقاضون رواتب شهرية، حيث تكون فكرة ادخار المال والاستثمار من الراتب أمرا صعبا، وفي الغالب يبتعد الكثير من الأفراد عن توفير المال والبحث عن مبررات للنفقات التي تعادل الواردات، متجاهلين أي طريقة لادخار المال، لذا سنستعرض معك بعض الآليات التي يجب عليك الالتزام بها إذا أردت توفير المال وهي:إعداد ميزانية قبل استلام الراتبعليك بتحديد طريقة لتطبيق الميزانية بشكل أفضل، وذلك باستخدام جدول بيانات على الهاتف المحمول أو كتابة ملاحظات، وبعد ذلك عليك توزيع الأولويات عند بداية الشهر وهي وسيلة من وسائل التخطيط الناجح.في البداية، وضع الاحتياجات الحقيقية من سكن ونقل وطعام أي وضع العناصر الضرورية، ويمكن أخذ جزء من المال للترويح عن النفس ولكن إذا كانت الميزانية تسمح بذلك.الإيداع من الراتب للادخارتجنبًا لحدوث تقاعس عن ادخار الأموال، يمكنك في البداية إعداد تحويل تلقائي من حسابك إلى حساب التوفير، ويفضل أن يكون حسابا آخر غير الذي تستلم منه راتبك الشهري، وعليك أن تضع في الحسبان أن هذا المال يتم توفيره ولا يستخدم إلا للضرورة القصوى.تقليل التكاليف الثابتة لتوفير المالهناك مجالات أساسية تستهلك جزءا كبيرا من ميزانياتنا، وهي الطعام والسكن والمواصلات، فإذا تمكنا من تقليل الإسراف في تلك المجالات سوف نستطيع توفير قدر كبير من المال، على سبيل المثال إذا كنت تستخدم النقل الداخلي، عليك عمل اشتراك شهري في وسيلة نقل معينة.عدم تغيير نسب الادخار إذا زاد الدخلمن الخطوات الأساسية التي يجب أن تهتم بها عند قيامك بعملية التوفير هي عدم تغيير النسبة المئوية للادخار مهما زاد دخلك، وبالأخص في السنة الأولى من بداية ادخارك للمال، عليك ألا تقوم بأي تعديل إلا بعد أن تحقق الهدف الأول من الادخار حتى تشعر بالنجاح، ويمكنك أن تعدل بعد ذلك في نسب الادخار.أفكار للادخارتحدي الـ52 أسبوعا.. وكيف تدخر أموالك بأقل جهد؟هناك طرق أخرى لتوفير المال وادخاره بشكل يومي، وذلك باتباع بعض الخطوات ومنها تنفيذ بعض التغييرات البسيطة في عادات الإنفاق اليومي لديك، كما أن هناك طرقا أخرى فعالة لتوفير المال يوميًا وهي كالآتي:إعداد وجبات طعام منزليةمن الأشياء والعادات الجيدة إعداد وجبات الطعام داخل المنزل يوميًا، فهذا يساعد كثيرًا في توفير المال مع الاستمتاع بالوجبات الصحية، مع تقليل استهلاك المشروبات الغازية والابتعاد عن العادات الصحية الضارة مثل التدخين.إعداد القهوة بنفسكقم بإعداد القهوة داخل المنزل قبل أن تذهب إلى العمل، بهذا ستوفر ثمن كوب القهوة الواحد الذي سوف تتناوله خارج المنزل.ترشيد استخدام الكهرباءخطة ترشيد استخدام الكهرباء من الأفكار الرائعة التي تقلل من الفاتورة الشهرية للكهرباء، وذلك بإطفاء الأنوار عندما تغادر المنزل، كما يمكنك استخدام لمبات موفرة للطاقة، وفصل أي أجهزة كهربائية عند الانتهاء من استخدامها، مع ضبط التكييف عند درجة 24 حتى لا نستهلك كمية زائدة من الكهرباء.فوائد ادخار المالادخار المال يساعدك بشكل كبير على تحقيق أهدافك التي تسعى إليها، بجانب فوائد كثيرة أخرى تستفيد منها نتيجة توفير المال بالطرق التي تحدثنا عنها وأهم هذه الفوائد ما يلي:تسديد الديونالادخار شبكة أمان لحالات الطوارئ لما قد تمر به من ضائقة مالية وظروف صعبة وتحتاج فيها إلى مال، وعند عدم توافر المال المدخر ستضطر للاستدانة، وستتراكم عليك الديون، لذلك عليك أن تضع تلك الأوقات في الاعتبار وتبدأ في ادخار جزء من أموالك.الاستثمار بنفسكنعرف جميعًا أن العلم ليس له حدود ودائمًا يتطلب منك الأمر اكتساب مهارات وخبرات جديدة من الآخرين، وبالأخص عند استثمار مبلغ من المال، فهنا يمكنك تعلم مهارات جديدة في معرفة أوجه الاستثمار المختلفة.تأمين مستقبل أفضل الأبناءمما لا شك فيه أن احتياجات أبنائنا من أهم أولوياتنا في الحياة من مأكل وملبس ودراسة، وغيرها من الاحتياجات الأخرى التي تحتاج إلى تلبيتها لهم، لذلك عليك أن تبدأ بالادخار منذ وقت مبكر حتى تستطيع الحصول على استثمار جيد للأبناء.الشعور بالراحةيدخر الشخص أموالا تتناسب مع ما يحصل عليه من راتب، وغالبًا يكون المال المدخر قليلا، ولكن شعورك بامتلاك المال نتيجة الادخار ?بالرغم من قلته- سيمنحك الثقة بالنفس، بالأخص عندما يأتي الوقت الذي تشعر فيه بالحاجة إليه.نصائح الاستثمار الجيدتحدي الـ52 أسبوعا.. وكيف تدخر أموالك بأقل جهد؟بعد أن قدمنا لك أفضل طرق الادخار الناجحة وفوائدها، يجب أن تعرف أهم النصائح التي تساعدك عند أخذ قرار الادخار:اكتساب مهارات الآخرينإذا كنت تظن أن أثرياء العالم ينفقون آلاف الدولارات بشكل يومي فأنت على خطأ، بالرغم من قدرتهم على الإنفاق بشكل كبير إلا أنهم يمتلكون قدرة على الادخار، ويكون الإنفاق بالنسبة لهم للضرورة فقط، فهم ينفقون القليل ويستثمرون الباقي في مشاريع تعود عليهم بعائد كبير، لذلك عليك اكتساب مهارات الآخرين ويفضل أن تكون بشكل مبكر.الابتعاد عن القروضعليك أن تتبع السلوكيات الجيدة وهي الابتعاد بشكل نهائي عن أخذ قروض، لأنها سوف تكون عائقا أمامك عند تفكيرك في ادخار المال.تابع تقدمكلتتمكن من الادخار، عليك أن تعرف ما توصلت إليه من إنجازات الادخار، وذلك بتتبع حساب التوفير بشكل أسبوعي مع أخذ وقت من يوم العطلة حتى تطلع على حساباتك وتتأكد أنك تسير في المسار الصحيح، وإذا لم تستطع ادخار المبلغ الذي كنت تريد أن تدخره، يجب مراجعة أهدافك وإنفاقك، ولا تستسلم لأن الادخار يحتاج إلى الاستمرارية والإصرار والعزيمة.تحضير قائمة مشتريات قبل التسوقهناك أشخاص مصابون بجنون التسوق، بحيث ينفقون الكثير من الأموال في أشياء غير ذات أهمية وغير ضرورية، لذلك ساعد نفسك بكتابة قائمة المشتريات ذات الأهمية قبل الذهاب للأسواق والالتزام بها، وذلك للبحث عن أشياء محددة فقط.وبذلك نكون قد تعرفنا على أفضل طرق الادخار الناجحة، والتي معها تبدأ أولى خطوات الادخار المناسبة مهما كان راتبك الشهري، ونتمنى أن تحقق أهدافك وأحلامك التي تسعى إلى تحقيقها.