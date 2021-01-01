نصائح لتناول وجبة خفيفة صحية فى منتصف الليل.لمرضى السكرى.

قد يبدو تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل الطريقة المنطقية الوحيدة للتخلص من الجوع، ولكن هل هذا صحي؟ حيث يعد تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل أمرًا شائعًا بين الناس خاصة أن الجوع المفاجئ قد يكون مزعجًا ويعطل نومك، ومع ذلك، عند الحديث من منظور الصحة، قد لا يكون تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل هو الخيار الأكثر صحة إذا لم يتم تناوله بعناية، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.
من عيوب تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة بالنسبة للأشخاص مرضى السكرى.
داء السكري وتناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل
إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل يمكن أن يسبب ضررًا لجسمك، قد يؤدي الانغماس في الأطباق الشهية في منتصف الليل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وعدم توازن الأنسولين، لذلك، يوصي الخبراء بتناول وجبات صحية ومتوازنة ومليئة بالعناصر الغذائية طوال اليوم للشعور بالشبع والحد من الإنغماس فى تناول وجبة خفيفة غير صحية في منتصف الليل.
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