فوائد مذهلة لبذور الحلبة.تقلل مستوى الكوليسترول في الدم..



الحلبة الحلبة

أعلن باحثون أن تناول بذور الحلبة يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.



وكما هو معروف نبات الحلبة هو نبات حولي من فصيلة البقوليات ويستخدم منذ العصور القديمة، وتنتشر زراعته في جنوب أوروبا وغرب آسيا وشمال إفريقيا، وفقًا لموقع «روسيا اليوم»، نقلا عن صحيفة «Daily Express».



ولتحديد تأثير بذور الحلبة في مستوى الكوليسترول، درس الباحثون قاعدة بيانات مختلفة، اكتشفوا بنتيجتها أن لبذور الحلبة تأثيرا إحصائيا مهما في تخفيض مستوى الكوليسترول بنسبة 15-33 بالمئة، وهذا التأثير اكتشفه الباحثون في خمس دراسات علمية.

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ويشير الباحثون، إلى أن إحدى الدراسات كشفت أن تناول أوراق نبات الحلبة مرة واحدة، يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 9%.هذا التأثير الإيجابي لبذور الحلبة، يعود إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان التي تمتص الماء، ما يقلل من امتصاص الدم للكوليسترول.