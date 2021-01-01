نصائح صحية للحد من ارتفاع السكر لمرضى السكري

مرض السكر خطير في حالة عدم مصاحبته، فيجب على مرضى هذا المرض المزمن التعرف علي النسب الجيدة له، والأخري التي تشير إلى ارتفاعه، والسعي للتعرف على أفضل الحيل التي تساهم في تنظيم نسبته تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية.
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته والحد من تعرضه للارتفاع، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.
أوضح التقرير، أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن الإصابة بمرض السكر ترجع إلي إتباع عادات غذائية ويومية غير صحية، وأيضا العامل الوراثي له تاثير كبير في الإصابة.
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