حقيقة دور الشاى الأخضر فى خفض نسبة السكر بالدم

يتميز مرض السكري بارتفاع مستويات السكر بالدم، ومع ذلك، فإن ترك هذا دون علاج يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من المضاعفات الصحية، لهذا السبب تساعد إدارة مستويات الجلوكوز في الحفاظ على الحالة تحت السيطرة، ويسلط البحث الضوء على مشروب الشاى الأخضر "مضاد للالتهابات" فى خفض مستويات السكر المرتفع خلال ساعات، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".
عندما يتعلق الأمر بإدارة نسبة السكر في الدم، فإن الأنسولين قادر على امتصاص السكر من الدم وتحويله إلى طاقة، ومع ذلك، فإن مرضى السكري يعانون من ضعف هذه الوظيفة، لذلك من المهم إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة والنظام الغذائى للسيطرة على الحالة.
ووفقًا لبحث نُشر في مجلة BMC Pharmacology، يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم خلال ساعات، حيث يلقى البحث الضوء على فوائد المشروب الأخضر، من خلال التجارب التى أجريت على الأشخاص الأصحاء والفئران المصابة بداء السكري.
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