طريقة عمل فخارة الكباب التركى بالمنزل



فخارة الكباب التركى فخارة الكباب التركى

تعتبر وجبة فخارة الكباب التركي من الأطعمة اللذيذة وسهلة التحضير، كما تجمع بين المكونات الصحية والغنية بالفيتامينات وأيضًا هي وجبة يعشقها الكبار والصغار، وتجعلهم يشعرون بالشبع ومناسبة للأجواء الباردة خلال فصل الشتاء حيث تساعد على الشعور بالدفء وتمد الجسم بالطاقة، لذلك تحرص الكثيرات من النساء على تحضيرها داخل المنزل، ولهذا نستعرض فى التقرير، طريقة عمل فخارة الكباب التركى، وفقاً للخطوات التى ذكرتها الشيف فاطمة عبد المنعم، خلال حديثها مع "اليوم السابع"، بداية من تحضير المكونات حتى الإنتهاء من تحضير الوجبة.



طريقة عمل فخارة الكباب التركي:



المكونات:



نصف كيلو من اللحم.



مكعب زبدة.

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بصلة مفرومة.فلفل ألوان مقطع لشرائح.ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.بطاطس مقطعة على هيئة مكعبات.كوب ماء.كوب بسلة.ملح وفلفل أسود وتوابل.2كوب من الدقيق.كوب ماء دافىء.ملعقة كبيرة خميرة.ملعقة كبيرة من السكر.2ملعقة كبيرة من الزيت.ذرة ملح.سمسم وحبة البركة.طريقة عمل فخارة الكباب التركي:- يجب تحضير وعاء مناسب وإضافة الدقيق والسكر والملح والخميرة مع تقليب الخليط جيداً، ثم إضافة الماء الدافىء والزيت مع تقليب الخليط وتركه لمدة نصف ساعة حتى تتخمر العجينة.- يجب تحضير وعاء آخر ووضعه على النار ثم إضافة الزبدة واللحم مع التقليب لمدة دقيقة وإضافة البصل والثوم مع تقليب اللحم لمدة دقيقة ثم إضافة كوب ماء وترك اللحم لمدة نصف ساعة.- إضافة البطاطس والبسلة والفلفل الألوان ثم إضافة الملح والفلفل الأسود والتوابل وتركه لمدة عشر دقائق.- إحضار فخارة متوسطة المقاس أو صغيرة ثم إضافة اللحم في الفخارة وتغطيتها بالعجين ودهن العجين بالحليب أو السمن ورشة بالسمسم وحبة البركة وإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة ثم تقدم ساخنة مع طبق من الأرز الأبيض.