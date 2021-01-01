خطوات بسيطة لاحتواء الطفل العصبي وتعديل سلوكه

عصبية الطفل وتوتره من الصفات التى لا يحبها الآباء فى أطفالهم وهو ما يجعلهم يشعرون بالضغط حتى تنتهى هذه المشكلة، ولكن هناك بعض النصائح التى تساعدك فى حل مشكلة طفلك العصبي، خاصة عند ظهور العصبية المفرطة في التعامل مع الغير، لذا يستعرض اليوم السابع عدة خطوات لتقليل العصبية لدى الطفل وفقًا لموقع "pathways" كما يلي:
أولاً: العناق
العناق من أهم قوى الدعم للطفل العصبي، كونك تحضن طفلك يعطيه الشعور بالهدوء والأمان ما يجعل يهدأ، ويمكن أيضا أن تمسك يده ما يساعد في منحه إحساسًا بالأمان والراحة وتحسن من سلوك طفلك.
ثانيًا: القدوة
يجب ان تعلم انك قدوة لأطفالك ومرآة لهم، فهم يفعلون ما يرونه فيك، فيجب أن تغير من نفسك إذا كنت شخص تتعامل بعصبية مفرطة، حاول أن تتعامل بهدوء خاصة مع طفلك.
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