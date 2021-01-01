خطوات بسيطة لاحتواء الطفل العصبي وتعديل سلوكه



الطفل العصبي الطفل العصبي



عصبية الطفل وتوتره من الصفات التى لا يحبها الآباء فى أطفالهم وهو ما يجعلهم يشعرون بالضغط حتى تنتهى هذه المشكلة، ولكن هناك بعض النصائح التى تساعدك فى حل مشكلة طفلك العصبي، خاصة عند ظهور العصبية المفرطة في التعامل مع الغير، لذا يستعرض اليوم السابع عدة خطوات لتقليل العصبية لدى الطفل وفقًا لموقع "pathways" كما يلي:



أولاً: العناق

العناق من أهم قوى الدعم للطفل العصبي، كونك تحضن طفلك يعطيه الشعور بالهدوء والأمان ما يجعل يهدأ، ويمكن أيضا أن تمسك يده ما يساعد في منحه إحساسًا بالأمان والراحة وتحسن من سلوك طفلك.



ثانيًا: القدوة

يجب ان تعلم انك قدوة لأطفالك ومرآة لهم، فهم يفعلون ما يرونه فيك، فيجب أن تغير من نفسك إذا كنت شخص تتعامل بعصبية مفرطة، حاول أن تتعامل بهدوء خاصة مع طفلك.

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ثالثًا: امنع عنهم ما يوترهمإذا كان هناك أفعال تقوم بها تؤدي لشعور طفلك بالتوتر فيمكنك تجنب هذا الفعل واستبداله بفعل اخر، خاصة الأفعال التي تزيد من عصبيته مثل إجباره على شيء.رابعًا: اترك لهم الفرصة في الحديثعليك إعطاء طفلك فرصة للتعبير عما يشعر به والاستماع له جيداً بشكل منصت، أمنحهم بعض الوقت والاستماع دون الحكم على قلقهم أو التقليل منه.خامسًا: التجاهليمكن تجاهل بعض الأفعال التى يقوم بها طفلك وخاصة إذا كان الفعل يمكن التغاضي عنه، حتى لا تجعل طفلك يستشعر الغضب أو تظهر عليه علامات العصبية.سادساً: التوجيه الواضحعليك توجيه الطفل بأوامر واضحة حتى يستطيع تنفيذها دون عصبية أو توتر.سابعًا: تمرين التنفسساعد طفلك على عمل تمارين التنفس عند شعوره بالغضب والتوتر، أو قبل اتخاذ اي قرار.ثامنًا: لا تنسى مكافأة طفلككافىء طفلك عند فعل أي شيء وذلك لان يشعر بالثقة في نفسه والهدوء، ويحب عمل كل ما هو صحيح لأجل يشعر بأنه مهم وذو قيمة.