غدا..تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من غدًا السبت وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا.
وأضاف سعد أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.
واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجح بلغت 76.8 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة ، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
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