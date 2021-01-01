غدا..تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

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صورة الخبر: الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية


قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من غدًا السبت وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا.

وأضاف سعد أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجح بلغت 76.8 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة ، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

المصدر: elbalad

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