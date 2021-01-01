مدرب السنغال: سنستعد لمواجهة مصر

تحدث أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن تطلعه للتأهل إلى كأس العالم على حساب منتخب مصر، وذلك حين يلتقي الفريقان في المرحلة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في مارس المقبل.
وقال سيسيه في تصريحاته لقناة "تي إف إم" السنغالية: "سيكون لدينا منافسة أخرى خلال شهر، ونعلم أن العالم بأكمله ينتظر مشاهدة السنغال في كأس العالم".
وأضاف "كأس العالم بدون السنغال سيكون له طعم مختلف بعض الشيء. نحن نعلم ذلك واللاعبون يعرفون ما يتوجب عليهم فعله".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!