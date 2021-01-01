مدرب السنغال: سنستعد لمواجهة مصر



مدرب السنغال مدرب السنغال

تحدث أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن تطلعه للتأهل إلى كأس العالم على حساب منتخب مصر، وذلك حين يلتقي الفريقان في المرحلة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في مارس المقبل.



وقال سيسيه في تصريحاته لقناة "تي إف إم" السنغالية: "سيكون لدينا منافسة أخرى خلال شهر، ونعلم أن العالم بأكمله ينتظر مشاهدة السنغال في كأس العالم".



وأضاف "كأس العالم بدون السنغال سيكون له طعم مختلف بعض الشيء. نحن نعلم ذلك واللاعبون يعرفون ما يتوجب عليهم فعله".

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وكشف سيسيه عن عودته للعمل مباشرة في الأسبوع المقبل، وذلك بعد تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا في السادس من فبراير.وأوضح "نريد الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة ولكن بداية من الأسبوع المقبل سأتواجد في فرنسا لأبدأ الإشراف على بعض اللاعبين والاستعداد للمواجهتين ضد مصر".واختتم "الفوز بكأس أمم إفريقيا أمر جيد للغاية ولكن لدينا طموحات أخرى مثل التأهل إلى كأس العالم والتواجد بين أفضل المنتخبات العالمية".وفاز منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب مصر بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.