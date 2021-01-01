نجم الاهلي السابق :الزمالك أحد أكبر أندية إفريقيا.. وهذه توقعاتي لمباراة الأهلي والهلال

تحدث الأنجولي جيلبرتو المدير الرياضي لفريق بترو أتلتيكو ونجم الأهلي السابق عن سعادته بالعودة إلى استاد القاهرة، وذلك قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.
وقال جيلبرتو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سعيد بالعودة إلى استاد القاهرة لأني أملك الكثير من الذكريات الجميلة هنا".
وأضاف "سنواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك، وسنحاول تقديم مباراة كبيرة أمام أحد أهم وأكبر أندية إفريقيا".
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