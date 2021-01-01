مواصفات هاتف Honor 60 SE الجديد بشكل رسمي في الخارج

في اليوم الأول من شهر ديسمبر من عام 2021 الماضي، قدمت شركة HONOR سلسلة هواتف Honor 60 الجديده كُليًا بشكل رسمي داخل السوق الصيني، ووقتها كان أول ظهور لتلك السلسلة التي تُعد الجيل التالي لـHonor 50، والأن يتم طرح الهاتف الأرخص من هذه السلسلة داخل الصين وهو Honor 60 SE الجديد.
مواصفات Honor 60 SE :-
وزن الهاتف 175 جرام
خامات خارجية من الزجاج من الامام والخلف
دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة الهاتف OLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 120 هيرتز وتدعم HDR10 والشاشة تأتي Curved
معالج ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G68 MC4
نظام تشغيل Android 11 بواجهة Magic UI 5.0 ( لا يدعم خدمات جوجل داخل الصين )
يأتي الهاتف بـ8 جيجا رام مع 128 جيجا او 256 جيجا
نوع الرامات LPDDR4X ونوع الذاكرة UFS 2.1
60 SE Display
كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر OV64B، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو
الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف يدعم مستشعر الـNFC
سماعات الهاتف الخارجية Mono
بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة
يمكن فتح الهاتف من خلال التعرف على الوجه
بطارية الهاتف من نوع ليثيوم أيون بحجم 4300 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأخضر والأزرق والأسود
Honor 60 SE Colors
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