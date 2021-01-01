مواصفات هاتف Honor 60 SE الجديد بشكل رسمي في الخارج



Honor Honor

في اليوم الأول من شهر ديسمبر من عام 2021 الماضي، قدمت شركة HONOR سلسلة هواتف Honor 60 الجديده كُليًا بشكل رسمي داخل السوق الصيني، ووقتها كان أول ظهور لتلك السلسلة التي تُعد الجيل التالي لـHonor 50، والأن يتم طرح الهاتف الأرخص من هذه السلسلة داخل الصين وهو Honor 60 SE الجديد.



مواصفات Honor 60 SE :-

وزن الهاتف 175 جرام

خامات خارجية من الزجاج من الامام والخلف

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة الهاتف OLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 120 هيرتز وتدعم HDR10 والشاشة تأتي Curved

معالج ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G68 MC4

نظام تشغيل Android 11 بواجهة Magic UI 5.0 ( لا يدعم خدمات جوجل داخل الصين )

يأتي الهاتف بـ8 جيجا رام مع 128 جيجا او 256 جيجا

نوع الرامات LPDDR4X ونوع الذاكرة UFS 2.1

60 SE Display



كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر OV64B، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC

سماعات الهاتف الخارجية Mono

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة

يمكن فتح الهاتف من خلال التعرف على الوجه

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم أيون بحجم 4300 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C

ألوان الهاتف الأخضر والأزرق والأسود

Honor 60 SE Colors

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تم تسعير هاتف Honor 60 SE الجديد في السوق الصيني للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 345 دولار او حوالي 5420 جنية مصري، اما النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر يُعادل 390 دولار او حوالي 6150 جنية مصري، وسيُتاح الهاتف في الصين للبيع يوم 17 فبراير القادم.الهاتف في فئته السعرية يعتبر ممتاز، لما يُقدم من شاشة ممتازة كنوع وكدقة وكمعدل تحديث، وتصميم خارجي وخامات مُتميزة كالعادة من هونر، فضلًا عن معالج قوي داعم لشبكات الجيل الخامس هو الموجود في Reno 6 5G، بالإضافة الى بطارية داعمة للشحن فائق السرعة، لكن للأسف أرقام كاميرات الهاتف ليست الأفضل.