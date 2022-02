أول هاتف من انفينكس بدعم للـ5G..اطلاق Infinix Zero 5G الرائد.

Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الرائد الجديد، وهو أول هاتف من شركة انفينكس يأتي بدعم لشبكات الجيل الخامس، حيث كشفت الشركة عن Infinix Zero 5G الجديد كُليًا وأعلنت عن مواصفاته الكاملة وعن تسعيره الرسمي، وجاء الكشف عنه في الأسواق العالمية حيث سيبدأ الهاتف في الدخول للأسواق قريبًا.



مواصفات Infinix Zero 5G :-

وزن 199 جرام وأبعاد 168.7×76.5×8.77 مم

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.78 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 388 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتز ومعدل إستجابة للمس 240 هيرتز، وسطوع الشاشة 500 شمعة

معالج ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، ودقة تصنيع المعالج هي 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G68 MC4

واجهة انفينكس XOS 10 مبنية على Android 11

مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة الداخلية من نوع UFS 3.1



كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.79، الثانية 13 ميجا بيكسل وهي Telephoto لعمل Zoom يصل الى 2X بدون فُقدان تفاصيل، الأخيرة 2 ميجا بيكسل وهي أبيض وأسود

الهاتف يدعم فلاش LED رُباعي مع HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps

كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل تأتي مع فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف لا يدعم الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور

الهاتف يدعم الـFace Unlock

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأسود والبرتقالي والأزرق

لم يتم تسعير هاتف Infinix Zero 5G الجديد في الخارج، حيث لم تعد تقوم انفينكس بإعلان تسعير لهواتفها الجديدة في الخارج مع الكشف الرسمي عنها للمرة الأولى، وفضلت انفينكس ان تكشف عن الأسعار بشكل محلي، وبالنظر لتسعير Infinix Note 11 Pro فمن المتوقع ان يكون تسعيره حوالي 4500 جنية مصري.دخول الهاتف للأسواق المصرية غير مؤكد، وهو بشكل عام يُقدم خامات خارجية متوضعه مع شاشة متواضعه الى حد كبير بالنظر الى نوعها، لكن مع معالج يُقدم أداء جيد وبدعم لشبكات الجيل الخامس، وبطارية كبيرة، لكن تأتي الكاميرات سواء الامامية او الخلفية كأرقام متواضعه الى حد كبير، مع سرعة شحن ضعيفه.