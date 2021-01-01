خطط إيلون ماسك خطر على الفضاء.ناسا توضح



ايلون ماسك ايلون ماسك

قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن خطط إيلون ماسك، لتعزيز أسطول الأقمار الصناعية «سبيس إكس» بنحو 30 ألفا، تُشكل خطرا على الفضاء.



أضافت أن زيادة الأقمار الخاصة بشركة إيلون ماسك يمكن أن تُعرض محطة الفضاء الدولية للخطر، وأن تعرقل جهود مراقبة الضربات الكارثية المحتملة للكويكبات



ومن الممكن أن يؤثر الازدحام في المدارات الأرضية المنخفضة التي ستشغلها الأقمار الصناعية على الأنظمة الأرضية التي تحذر من تصادمات محتملة مع أجسام فضائية.

قد يعجبك أيضا...

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناسا قولها في تصريحات قدمتها للجنة الاتحادية للاتصالات إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن سلامة محطة الفضاء الدولية وكل أجهزة ناسا الأخرى ربما تتأثر بالزيادة في المنصات الفضائية.تقوم اللجنة الاتحادية للاتصالات بالتدقيق في خطة «سبيس إكس» لبناء جيل جديد من الأقمار الصناعية. وقال ماسك في تغريدة في 15 يناير الماضي إن الشركة لديها 1469 قمرا صناعيا نشطا من نوع «ستارلينك»، ويتحرك 272 قمرا صناعيا إلى مدارات التشغيل.في نهاية العام الماضي، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، عن آخر موعد محتمل للهبوط بالبشر على كوكب المريخ.قال الملياردير الأمريكي أغنى رجل في العالم، إن شركته للصواريخ سبيس إكس ستهبط بالبشر على الكوكب المريخ ‏بصاروخها ستار شيب في غضون 10 أعوام، كـ «أسوأ سيناريو»، بحسب تعبيره.‏أضاف ماسك أن «سبيس إكس» ستهبط بالبشر على «الكوكب الأحمر» في أفضل حالة خلال 5 أعوام، وفي أسوأ سيناريو متوقع هو بعد 10 سنوات.شدد ماسك أنه يريد تحقيق هدفه في أسرع وقت ممكن، وهو ضمان استدامة كوكب المريخ قبل أن «تصبح الأرض شديدة الحرارة بحيث لا تتناسب مع الحياة في حوالي 500 مليون سنة».