خدمه الدفع المباشر بآي فون متاحه قريباً

كشفت أبل ميزة تاب تو باي في آيفون، لقبول المدفوعات فقط بالهواتف والمحمولة وساعة أبل، دون حاجة إلى أجهزة دونغل أو أجهزة أخرى.
وتخطط أبل لتقديم الميزة في آيفون في الربيع المقبل، وقالت إن المنصات والتطبيقات الأخرى ستأتي لاحقاً في 2022، مع إصدار تجريبي لنظام آي أو إس، يمنح المطورين الفرصة لاستخدام تطبيق تاب تو باي.
وستكون التنقية متاحة في البداية في الولايات المتحدة، لكنها ستعمل مع بطاقات الدفع الشائعة من أمريكان إكسبرس، وديسكفر، وماستر كارد، وفيزا، وستدعم متاجر أبل الأمريكية الميزة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.
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