موعد وصول هاتف Redmi K50 Gaming من شاومي



Redmi K50 Gaming Redmi K50 Gaming

أكدت اليوم، العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة Xiaomi، أنها، ستعلن رسميا، عن الهاتف، Redmi K50 Gaming، في منتصف، شهر فبراير الجاري، وبالتحديد، يوم 16 فبراير، خلال حدث كبير، سيعقد في الصين، وتم تأكيد ذلك، خلال إعلانات تشويقية، تم نشرها على، منصة التواصل الاجتماعي، الصينية Weibo، وأيضا تم تأكيد، التصميم الرسمي، وبعض المواصفات الرئيسية، للهاتف Redmi K50 Gaming Edition.



ووفقا للإعلانات التشويقية، المنشورة على Weibo، فإن التصميم الخلفي، لهذا الهاتف القادم، لن يختلف كثيرا عن، تصميم الجيل السابق، Redmi K40 Gaming، حيث سيضم 3 كاميرات، في الخلف، وفلاش LED ثنائي، بمستشعر رئيسي، بدقة 108 ميجا بكسل، ومستشعر فائق الاتساع، بدقة 48، أو 13 ميجا بكسل، ومستشعر ماكر، بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K.



وبالعودة إلى، التقارير السابقة، فالهاتف Redmi K0 Gaming، ظهر على منصة، اختبارات الأداء، Geekbench، بالمعالج الرائد، Snapdragon 8 Gen 1، مع ذاكرة داخلية، بسعة 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 12، أو 16 جيجا رام، بالإضافة إلى، نظام Android 12، وواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، MIUI 13، وبغض النظر، عن ذلك، فأكدت الشركة، أن، هذا الهاتف، سيتضمن نظام تبريد، غير مسبوق، سيساعد الهاتف، على تقديم، أفضل أداء ممكن.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم اعتماد، هاتف Redmi K50 Gaming، مع شحن سريع، بقوة 120 واط، وبطارية بسعة، 4700 ملي أمبير، وأيضا تم اعتماده، مع مكبرات صوت ستريو، ودعم خاصية NFC.وعلى الرغم، من أن الشركة، لم تحدد، ما إذا كانت، ستعلن عن، Redmi K50، وRedmi K50 Pro، بجانب Redmi K50 Gaming، يوم 16 فبراير، إلا أننا نتوقع، ظهور أكثر من، هاتف ذكي، مثلما يحدث، كل عام، حيث تعلن عن، 4 هواتف، أو أكثر، من سلسلة Redmi K.