جوجل تطلق نظام أندرويد 13 نسخة المطورين



اندرويد 13 اندرويد 13

كشفت جوجل عن أول نسخة من نظام أندرويد 13 القادم، حيث ستكون موجهة للمطورين في الوقت الحالي حتى شهر مارس مع إطلاق نسخة أخرى للمطورين قبل إطلاق إصدارات بيتا التجريبية.



وأشارت جوجل إلى أن هذا الشهر والشهر القادم سيشهدان إصدار نسختين للمطورين فقط، في حين سيكون هناك 4 إصدارات تجريبية في أبريل ومايو ويونيو ويوليو، ثم بعدها ستعمل على إطلاق الإصدار النهائي للمستخدمين – الذي غالبًا ما يكون بالتزامن مع موعد إطلاق هواتف بكسل.



وتسمح الشركة في هذه المرحلة للمطورين اختبار تطبيقاتهم على أندرويد 13 وفهم كيفية عملها، كما تعمل على تطويرها أكثر من خلال مراجعات وتعليقات المطورين لتكون جاهزة للاستخدام عند إطلاقها لاحقًا.