تويتر إيراداتها تخيب التوقعات رغم اضافه 6 ملايين مستخدم جديد

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كشفت شركة تويتر عن نتائجها المالية للربع الرابع والأخير من 2021 والعام ككل، وجاءت النتائج مخيبة بالنسبة لتوقعات الشركة والمحللين بالرغم من إضافة 6 ملايين مستخدم جديد للمنصة في الربع الأخير.



وتستهدف الشركة الآن جذب 12 مليون مستخدم جديد في كل ربع سنة حتى تصل إلى 315 مليون مستخدم بحلول نهاية العام 2023.



واستطاعت تويتر تحقيق إيرادات بقيمة 1.57 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير بنمو 22%، لكنها كانت أقل من التوقعات التي تنبأت بتحقيق 1.58 مليار دولار. وجاءت هذه الأرقام مع ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يرون الإعلانات (mDAU) بوصول الرقم إلى 217 مليون مستخدم بنمو 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن رغم ذلك فقد كان العدد أقل من التوقعات السابقة بوصول العدد 218.5 مليون مستخدم.

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وكانت الإيرادات القادمة من الإعلانات، التي تمثل قناة الدخل الرئيسة للشركة، قد نمت 22% لتصل 1.41 مليار دولار أمريكي، لكنها كذلك كانت أقل من توقعات المحللين البالغة 1.43 مليار دولار أمريكي.وبالحديث عن إيرادات الشركة الكلية خلال عام 2021، فقد تمكنت من تحقيق 5.08 مليار دولار أمريكي بنمو 37% عن 2020، لكن هذه الأرقام صاحبتها خسائر تشغيلية بقيمة 493 مليون دولار أمريكي، وصافي خسائر بقيمة 221 مليون دولار أمريكي.ورغم تحقيق الشركة إيرادات أقل من التوقعات وتحليلات السوق، إلا أن أسمهما شهدت ارتفاعًا خلال الساعات التالية لإعلان الإيرادات.أرقام تويتر في الربع الرابع وعام 2021 ككل:إيرادات ربعية 1.57 مليار دولار أمريكي بنمو 22%.الإيرادات من المستخدمين في الولايات المتحدة وصلت 885 مليون دولار أمريكي بنمو 21%.الإيرادات من مختلف المستخدمين خارج الولايات المتحدة بلغت 683 مليون دولار أمريكي بنمو 23%.إيرادات الإعلانات 1.41 مليار دولار أمريكي بنمو 22%.الإيرادات الأخرى من ترخيص البيانات وغيرها بلغت 154 مليون دولار أمريكي.عدد المستخدمين النشطين الذين يرون الإعلانات 217 مليون مستخدم بنمو 13%.إيرادات سنوية بلغت 5.08 مليار دولار أمريكي بنمو 37% عن 2020.إضافة 6 ملايين مستخدم نشط جديدة للمنصة في الربع الأخير.خسائر تشغيلية بقيمة 493 مليون دولار أمريكي خلال 2021.صافي خسارة بلغ 221 مليون دولار أمريكي في 2021.