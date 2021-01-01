الهلال السوداني يعلن تغيير موعد مباراة الأهلي بدورى الأبطال

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أعلن نادي الهلال السوداني تغيير موعد مباراته أمام الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .



وأكد الهلال السوداني في بيان رسمي إقامة مباراة الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرا بدلا من السادسة مساء بعد موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم .



في سياق آخر ، أكد هيثم السوباط المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني أن ناديه طلب حضور 45 ألف متفرج لمباراة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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قال هيثم السوباط في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نرحب بفريق الأهلي في السودان، نمتلك توأمة مع الأهلي وعلاقتنا قوية به وليس أول مرة سيتواجد في السودان"أضاف: "طلبنا حضور 45 ألف متفرج لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وهي سعة ستاد الجوهرة"وختم حديثه قائلا: "السفير المصري في السودان تواصل مع رئيس الهلال واللقاء كان مثمرا للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتنقل الأهلي إلى السودان وتفاصيل اللقاء وتم الاتفاق على كافة الأمور وبالطبع واجبنا تكريم ضيفنا وحرصنا على اطمئنان السفير بأن الأهلي في بلده"