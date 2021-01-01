الهلال السوداني يعلن تغيير موعد مباراة الأهلي بدورى الأبطال

أعلن نادي الهلال السوداني تغيير موعد مباراته أمام الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .
وأكد الهلال السوداني في بيان رسمي إقامة مباراة الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرا بدلا من السادسة مساء بعد موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم .
في سياق آخر ، أكد هيثم السوباط المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني أن ناديه طلب حضور 45 ألف متفرج لمباراة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
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