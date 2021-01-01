وسائل جديدة تسمح بزيادة عائدات منشئي المحتوى يعلنها ال«يوتيوب»

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أعلنت منصة "يوتيوب"، عن وسائل جديدة تسمح لمنشئي المحتوى بزيادة العائدات الخاصة بهم.



وذكرت المنصة - في منشور لها نقله موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس - أن الوسائل الجديدة تُمكن منشئي المحتوى من استثمار المحتوى الخاص بهم والتفاعل مع المشاهدين وإنشاء أفكار جديدة لقنواتهم.



وتتضمن الآليات الجديدة مزايا لخاصية "يوتيوب شورت"، بالإضافة إلى أدوات جديدة هذا العام؛ منها طرح تأثيرات فيديو جديدة وإمكانيات التحرير والقدرة على الرد على التعليقات من خلال إنشاء مقطع قصير، تمامًا كما يفعل منشئو المحتوى على التطبيق الشهير تيك توك TikTok.

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بالإضافة إلى ذلك، يبحث يوتيوب في دمج تقنيات جديدة مثل البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) للسماح لمنشئي المحتوى ببيع مقاطع فيديو أو صور أو أعمال فنية فريدة يمكن التحقق منها.كما يقدم يوتيوب مجموعة من الميزات الأخرى هذا العام ستساعد المبدعين في إنشاء محتوى جديد؛ إذ ستتم إضافة رؤى جديدة إلى "يوتيوب استديو" تقول الشركة إنها ستساعد المبدعين على فهم كيفية تفاعل المشاهدين مع جهات الاتصال الخاصة بهم وتساعد في إطلاق أفكار لمقاطع فيديو جديدة.وقد أضافت منصة “يوتيوب” مجموعة تحديثات إلى واجهة التطبيق الخاص بأجهزة المحمولة لتسهيل إضافة تعليقات المستخدمين ومشاركة الفيديوهات.وقالت مارينا دي فيليس مديرة اتصالات المنتجات في يوتيوب إن المنصة بدأت إطلاق هذه التحديثات للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس خلال الأسبوع الماضي. وتتضمن التحديثات إتاحة أزرار "أعجبني" و"لم يعجبني" و"مشاركة" و"إضافة فيديوهات" إلى قوائم التشغيل وعرض التعليقات أثناء تشغيل التطبيق على وضع كامل الشاشة.وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه كان على المستخدمين قبل إضافة هذه التحديثات تصغير نافذة التطبيق حتى تظهر هذه الوظائف.