كارتيرون: هدف الزمالك الفوز بلقب دوري أبطال



كارتيرون كارتيرون



شدد باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك على أن هدف النادي الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في بداية مشواره القاري بدور المجموعات لدوري الأبطال.



وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة وكان هناك خيبة أمل بسبب الخروج المبكر العام الماضي والفريق هدفه المنافسة على اللقب ومن أهدافنا الفوز بالنسخة الحالية".

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وأضاف "لقاء بترو أتليتكو مهم والفوز ضروري في انطلاق المشوار الإفريقي لبداية قوية بدور المجموعات، تعاملت مع اللاعبين في المعسكر بشكل جيد ومنحت الدوليين راحة 3 أيام".وواصل "غياب طارق حامد صعب جدا لأنه من أفضل لاعب الوسط المدافع ويعاني من إصابة في الركبة لكنه سيتحسن ويعود للفريق قريبا".وأكمل "تقارب مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أمر جيد بالنسبة للفريق ولا يمثل مشكلة، لأن هناك هدف للزمالك يتطلع لتحقيقه في فترة قصيرة".وأردف "الزمالك لن يتأثر بمستوى الفريق في كأس الرابطة، في ظل عودة اللاعبين الدوليين واكتمال الصفوف قبل مباراة الغد".وعلق على انضمام ماجد هاني لاعب الوسط الصاعد لقائمة الفريق لخوض مباراة بترو أتلتيكو قائلا : "أي لاعب صاعد يأتي له وقت ويحصل على فرصته، وماجد سبق وشارك مع الزمالك في مباراتين، وهو مشروع من مشاريع النادي، واللاعب عندما يصل عمره 20 أو21 عام لا يكون ناشيء، واللاعب بعد عمر 18 عاما لا يعد ناشئا".وأتم مشيدا به قائلا: "كي تنجح في القلعة البيضاء يجب أن يكون لديه حماس وتركيز ذهني، والفريق سبق وحقق بطولات في ظروف مماثلة".واحتل الزمالك المركز الأخير في كأس الرابطة ضمن المجموعة الثانية، ويحتل الأبيض المركز الثاني في الدوري المصري.