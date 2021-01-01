Electrified Sport من لكزس



لكزس لكزس

بينما تتحول لكزس للمستقبل كهربائي بالكمل فقد أعلنت عن عدد من السيارات في ديسمبر الماضي كانت Electrified Sport ضمنها، والتي تلمح لمستقبل الأداء الفاخر من لكزس ولخليفة LFA.



أكما يقول الإعلان التشويقي من الشركة، فإن Electrified Sport “ترث طعم القيادة ، أو الصلصة السرية ، لـ … LFA”. ودون أن تعلن الشركة عن التفاصيل الرسمية فإن التوقعات تشير إلى أن السيارة الإنتاجية ستكون قادرة على تحقيق تسارع 0-100 كم/س في غضون ثانيتين، مع حزمة بطاريات كافية لقطع 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة.



تميز تصميم السيارة بخطوط مستديرة ومصابيح مضمنة في مداخل الهواء الأمامية، وتحمل سقف أسود يلمح لإمكانية تقديمها بفئة مكشوفة عند وصول السيارة الإنتاجية.