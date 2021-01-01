من أفضل SUV.. سيات أتيكا أم نيسان قشقاي؟

سيات أتيكا



سيات سيات

مع زيادة شعبية فئة سيارات SUV عالميا، نشر موقع CarGurus الانجليزي المتخصص في السيارات مراجعة وتجربة قيادة وأيضا مقارنة بين 2 من السيارات من فئة SUV، وهم موديلات 2022 من نيسان قشقاي وسيات أتيكا، وذلك لتحديد أي سيارة منهما يمكن اعتبارها الأفضل في هذه الفئة.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين من نيسان قشقاي وسيات أتيكا وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قد يعجبك أيضا...

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: