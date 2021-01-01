ميا Mia 2.0 الجديدة سيارة فرنسية بسعر اقتصادى..



ميا Mia 2.0 ميا Mia 2.0

كشفت شركة ميا إلكتريك الستار عن سيارتها Mia 2.0 الجديدة، المصنفة ضمن فئة موديلات الفان الصغيرة بنظام الدفع الكهربائي الخالص.



وذكرت ميا إلكتريك (Mia Electric) أن السيارة الجديدة تقف على المنصة المعروفة باسم Skateboard، مما يعني أن البطارية ستتواجد بين المحورين في أرضية السيارة مع توجيه قوة المحرك نحو المحور الخلفي.



ويمتد برنامج دفع السيارة بين 40 و100 كيلووات، كما يتوفر للسيارة بطارية أخرى يمكن التجهيز بها بشكل اختياري لتصل السيارة، التي تزن 950 كجم، إلى مدى السير 450 كم، وبالاكتفاء ببطارية واحدة فإن السيارة ستصل إلى مدى السير 225 كم.