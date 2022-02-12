استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم11 فبراير

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شهدت أسعار الأسماك استقرار في سوق العبور اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 .



ويتراوح سعر سمك البلطي نمرة 1 من 21 إلى 24 جنيهًا ، سمك بلطي نمرة 2 يتراوح من 17 إلى 20 جنيه ،ويتراوح البلطي الأسواني ما بين 17 إلى 37 جنيهًا, وفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 110 جنيهات ,وقشر بياض من 80 إلى 110 جنيهًا للكيلو ، وسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 40 جنيهًا، فيما بلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 36 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 20 إلى 25 جنيهًا .



وسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 480 والجمبري نمرة 1 من 300 إلى 380 جنيهًا ، والجمبري نمرة 2 من 200 إلى 280 جنيهًا، والجمبري المجمد من 85 إلى 165 جنيهًا وسعر سمك البرانيس الاسكندراني من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو أما القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا، وسعر المكرونة السويسي من 30 الى 60 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 60 إلى 70 جنيهًا، وسعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 130 جنيهًا.

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كما تراوح سعر سمك موسى من 90 الى 130جنيهًا وسمك كاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا، فيما تراوح سعر اسماك السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا وسعر كيلو الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.ومن جانبه، قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئه الثروة السمكية إن بحيرة المنزلة تعتبر أكبر وأهم البحيرات الطبيعية بمصر حيث كانت تبلغ مساحتها 250 ألف فدان وتتنوع مصادر تغذيتها بالمياه منها مصادر للمياه المالحة وتتركز فى ناحية الشمال حيث البحر الأبيض المتوسط مثل بوغاز الجميل القديم والجديد فى بورسعيد و بوغاز البرج الجديد وقناة الرطمة وقناة الصفارة في دمياط .أضاف الدكتور صلاح مصيلحي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف مايو 2017 بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.وأشار الدكتور صلاح مصيلحي إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التى كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحى وعدم حركة المياه و تحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.