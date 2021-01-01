مواصفات جواز السفر السعودي الجديد

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جواز السفر السعودي الجديد

كشفت وزارة الداخلية السعودية، مواصفات، الجواز الجديد والذي صمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.

وذكرت الداخلية السعودية أن الجواز الجديد جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما يحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

ودشن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الخميس، جواز السفر السعودي الجديد، بمواصفات إلكترونية وأمنية حديثة.

المصدر: elbalad

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