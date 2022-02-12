أسعار الذهب اليوم الجمعة..

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شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها ملحوظ خلال تعاملات الجمعة 11 فبراير 2022 بمقدار تراوح ما بين جنهيان وثلاثة جمعيات لسعر الجرام الواحد.



وتختلف أسعار الذهب في مصر، من منطقة إلى أخرى وتختلف أسعار المصنعية من بائع إلى آخر، وتتراح أسعار المصنعية بين 3% وقد تصل إلى 7% من سعر الجرام.



وسجلت أسعار الذهب في مصر، عيار 21 نحو 803 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 687 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 917 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6416 جنيهًا.

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وتراجعت أسعار الذهب العالمية، بنسبة 2.39% لتستقر عند 1791.53 دولارًا، لتسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس 2021.وأدت التوقعات، بحدوث دورة رفع لسعر الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، والمدعومة بتصريحات باول في المؤتمر الصحفي، والتي مالت إلى تشديد السياسة النقدية إلى الضغط على أسعار المعدن الأصفر غير المدر للعائد.يأتي ذلك، في الوقت الذي تراجعت فيه سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق على خلفية نبرة تشديد السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي خاصة في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.وفي المؤتمر الصحفي، سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الضوء على أن هذه الدورة المالية مختلفة عن الدورات السابقة، وذلك في ظل قوة الاقتصاد، وازدهار سوق العمل، وارتفاع التضخم بشكل أكبر.بينما استبعد بيان الاجتماع عبارات مثل «تدريجي» أو «محسوب»، والتي تم استخدامها في دورات التشديد السابقة للإشارة إلى وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة القادمة، مما ترك جميع الخيارات مفتوحة أمام الاحتياطي الفيدرالي.وتراجعت سندات الخزانة على خلفية تفاعل المستثمرين مع تصريحات بأول، مع استعداد الأسواق لحدوث دورة تشديد بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وقد أدى هذا بدوره إلى تراجع سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل حاد، إذ أنها أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تسطح منحنى العائد، كما تباينت أداء سندات الخزانة في مطلع هذا الأسبوع قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.وساهمت التوترات الجيوسياسية في تحقيق سندات الخزانة لمكاسب في وقت سابق من هذا الأسبوع، علاوة على ذلك، عوضت سندات الخزانة يوم الجمعة جزءًا من الخسائر التي تكبدتها عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على خلفية موجات الشراء التي قام بها المستثمرون في نهاية الشهر لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية.وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل ذات أجل عامين، وذلك للأسبوع السادس على التوالي، إذ ارتفعت بمقدار 15.98 نقطة أساس لتصل إلى 1.164%، لتسجل بذلك أعلى ارتفاع أسبوعي لها منذ أكتوبر 2019.