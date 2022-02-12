أسعار مواد البناء فى الأسواق

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مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا نتيجة وفرة المعروض منها بالأسواق، ويقدم "الدستور" نشرة يومية بمتوسط أسعار الحديد ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن سعر الحديد والصلب يسجل 15000 إلى 15200 جنيه للطن في مصانع الدورة المتكاملة، ويسجل في مصانع الدرفلة 14500 إلى 14800 جنيه الآن.

وسجل سعر حديد التسليح نحو أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع 15000 جنيه للطن.

وارتفعت صادرات الحديد والصلب بنحو 189% خلال أول 10 شهور من العام في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 لتسجل 1.49 مليار دولار مقابل 560 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

ووفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، صدَّرت مصر الحديد لنحو 80 دولة حول العالم أهمها إسبانيا التي جاءت في المرتبة الأولى بنصيب 369.5 مليون دولار.

المصدر: الدستور

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