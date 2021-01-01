ما هو سر إرتباط القهوة بأوميكرون طبيب روسى يوضح



القهوة القهوة

بعد ظهور متحور اوميكرون وظهور أعراضه الصادمة للبشر والتحذير من خطورته ، بدأ الأطباء والعلماء في البحث في خبايا هذا المرض اللعين وهو ما جعلهم يكتشفون معلومات كثيرة وصادمة عنه .



ومنهم الدكتور إيجور ماتسوكين، أخصائي طب الأعصاب الذى أوصى جميع المصابين بمتحور "أوميكرون" والمتعافين من المرض باستبدال القهوة بالشاي الأخضر المخفف.



ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "جازيتارو"، إلى أنه من الأفضل على المتعافين من الإصابة بمتحور "أوميكرون" التخلي عن شرب القهوة.

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كما قال أنه خلال فترة ما بعد "كوفيد-19"، يجب تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين إلى الحد الأدنى، لأن هذه المادة تستنفد حمض الأدينوزين ثلاثي الفوسفوريك (ATP) في الجسم، الذي يلعب دورًا مهمًا في عمليات اسقلاب الطاقة والمواد.لأن مستوى هذا الحمض بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يكون منخفضًا جدًا، وبالإضافة إلى ذلك، يسبب الكافيين جفاف الجسم، ما يؤدي إلى زيادة خطر تخثر الدم.وليس هكذا فقط بل يؤدي إلى انخفاض مستوى مختلف العناصر الدقيقة في الدم. وهذه جميعها تؤثر سلبًا في عمل القلب والأوعية الدموية، واستنادا إلى ذلك، يوصي الأخصائي باستبدال القهوة بمشروب الشاي الأخضر المخفف.