ما هو سر إرتباط القهوة بأوميكرون طبيب روسى يوضح

بعد ظهور متحور اوميكرون وظهور أعراضه الصادمة للبشر والتحذير من خطورته ، بدأ الأطباء والعلماء في البحث في خبايا هذا المرض اللعين وهو ما جعلهم يكتشفون معلومات كثيرة وصادمة عنه .
ومنهم الدكتور إيجور ماتسوكين، أخصائي طب الأعصاب الذى أوصى جميع المصابين بمتحور "أوميكرون" والمتعافين من المرض باستبدال القهوة بالشاي الأخضر المخفف.
ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "جازيتارو"، إلى أنه من الأفضل على المتعافين من الإصابة بمتحور "أوميكرون" التخلي عن شرب القهوة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!