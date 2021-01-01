سيدة تعثر على «مفاجأة» داخل وجبة جاهزة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوجه الكثيرين حاليت إلى الاعتماد على النظام الغذائي النباتي، وذلك لما يحققه هذا النظام من فوائد للصحة بداية من اعتباره أساس لإنقاذ الوزن مرورا بما تحتويه الخضروات من فيتامينات وألياف ومضادات للأكسدة تحافظ على صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري وتعد وقاية من الإصابة ببعض الامراض مثل ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وذلك من خلال تجنب الخضروات بعض أضرار اللحوم وخاصة الحمراء والمصنعة منها لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة التي تسبب امراض القلب وتزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

ولكن الأمر يختلف بين أن يكون التوجه نحو أن تكون نباتي باختيارك أو أنك اضطررت لفعل هذا نتيجة لموقف ما دفعك لاتخاذ هذا القرار رغم أنه قد يكون تناول الدجاج هو وجبتك المفضلة وهو ما حدث مع "مرسدس تشيكلي" فما تعرضت له وما وجدته في وجبتها المفضلة دفعها أن تغير نظام حياتها الغذائي بشكل كلي بحسب موقع "ذا صن" البريطاني.

ففي عشاء يوم الأحد المنتظر والذي تعده "مرسدس" بنفسها لأصدقائها كل أسبوع وتعتمد فيه على طعامها المفضل الدجاج المشوي مع البطاطس المشوية والخضروات فهي وجبتها الآمنة نظرا لما تعانيه من مرض في الأمعاء وجدت "مرسدس" بعد وضع الدجاجة التي اشترتها معدة للطبخ من أحد المحلات في الفرن بداخلها "أرجل الدجاج" ليكون الأمر كافيا لفزعها وصدمتها التي تحولت إلى مرض جسدي دفعها إلى تغيير عاداتها الغذائية تماما وتحولها إلى نباتية.

وبسبب ما خلقته هذه الحادثة من خوف اتجاه تناول اللحوم منعت "مرسدس" نفسها من تناول اللحوم منذ ذلك الموقف وأكتفت بتناول الخضروات فقط وأحيانا الجبن كما قدمت شكوى رسمية ضد المحل والذي أكد على اجراء تحقيق في الأمر وسيتم إعلامها بنتائجه في غضون 10 أيام ولكن قررت "مرسدس" مهما كان الامر سيظل توجهها نحو الطعام النباتي هو الأمر الدائم في حياتها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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