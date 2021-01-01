بسبب ميزة «Boombox»تسلا تستدعي 579 ألف سيارة

آخر الأخبارعلم وتقنية › بسبب ميزة «Boombox»تسلا تستدعي 579 ألف سيارة

صورة الخبر: تسلا
تسلا

تستدعي شركة "تسلا" Tesla حاليا، ما يقرب من 579 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من وجود ميزة Boombox، والتي تسمح للمستخدمين بتشغيل الأصوات عبر مكبر صوت خارجي، مما قد يجعل من الصعب على المشاة سماع صوت السيارة قادمة.

ويعد هذا هو الاستدعاء الرابع في الأسبوعين الماضيين لمصنع السيارة الكهربائية المحاصر، بسبب مخاوف أخرى بشأن إزالة الجليد عن الزجاج الأمامي، وأصوات التحذير المتعلقة بحزام الأمان، والمشكلات المتعلقة بعدم توقف السيارة عند التقاطعات.

وقد زاد منظم السلامة في الولايات المتحدة، الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، من تدقيقه على الشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، بسبب مخاوف من شحن المركبات ببرنامج لم يتم اختباره بشكل صحيح قبل الإصدار.

وقالت NHTSA إن السيارات وسيارات الدفع الرباعي المزودة بوظيفة Boombox تنتهك معايير السلامة الفيدرالية، التي تتطلب ضوضاء تحذير للمشاة من السيارات الكهربائية، لأن هذه المركبات تصدر ضوضاء قليلة جدًا أثناء السفر.

وتسمح وظيفة Boombox للسائقين ببث الأصوات والموسيقى من خلال مكبرات صوت خارجية في طرز معينة - بما في ذلك 2020-2022 موديل X و S و Y و 2017 إلى 2022 موديل 3s.

هذا ولم تعلق "تسلا" Tesla حتى الآن على أحدث استدعاء، والذي تم الإعلان عنه من قبل المنظم، ولكن من المتوقع تعطيل الميزة بتحديث عبر الهواء.

وكانت قد تضمنت اثنتان من عمليات الاستدعاء الأربع الأخيرة انتهاكات لمعايير سلامة السيارات الفيدرالية من أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد، بينما كان الاثنان الآخران، بسبب أخطاء برمجية ، وفقًا لـ NHTSA.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بسبب ميزة «Boombox»تسلا تستدعي 579 ألف سيارة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22534

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager