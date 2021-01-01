بسبب ميزة «Boombox»تسلا تستدعي 579 ألف سيارة

تستدعي شركة "تسلا" Tesla حاليا، ما يقرب من 579 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من وجود ميزة Boombox، والتي تسمح للمستخدمين بتشغيل الأصوات عبر مكبر صوت خارجي، مما قد يجعل من الصعب على المشاة سماع صوت السيارة قادمة.
ويعد هذا هو الاستدعاء الرابع في الأسبوعين الماضيين لمصنع السيارة الكهربائية المحاصر، بسبب مخاوف أخرى بشأن إزالة الجليد عن الزجاج الأمامي، وأصوات التحذير المتعلقة بحزام الأمان، والمشكلات المتعلقة بعدم توقف السيارة عند التقاطعات.
وقد زاد منظم السلامة في الولايات المتحدة، الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، من تدقيقه على الشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، بسبب مخاوف من شحن المركبات ببرنامج لم يتم اختباره بشكل صحيح قبل الإصدار.
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