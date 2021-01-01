بسبب ميزة «Boombox»تسلا تستدعي 579 ألف سيارة

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تستدعي شركة "تسلا" Tesla حاليا، ما يقرب من 579 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من وجود ميزة Boombox، والتي تسمح للمستخدمين بتشغيل الأصوات عبر مكبر صوت خارجي، مما قد يجعل من الصعب على المشاة سماع صوت السيارة قادمة.



ويعد هذا هو الاستدعاء الرابع في الأسبوعين الماضيين لمصنع السيارة الكهربائية المحاصر، بسبب مخاوف أخرى بشأن إزالة الجليد عن الزجاج الأمامي، وأصوات التحذير المتعلقة بحزام الأمان، والمشكلات المتعلقة بعدم توقف السيارة عند التقاطعات.



وقد زاد منظم السلامة في الولايات المتحدة، الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، من تدقيقه على الشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، بسبب مخاوف من شحن المركبات ببرنامج لم يتم اختباره بشكل صحيح قبل الإصدار.

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وقالت NHTSA إن السيارات وسيارات الدفع الرباعي المزودة بوظيفة Boombox تنتهك معايير السلامة الفيدرالية، التي تتطلب ضوضاء تحذير للمشاة من السيارات الكهربائية، لأن هذه المركبات تصدر ضوضاء قليلة جدًا أثناء السفر.وتسمح وظيفة Boombox للسائقين ببث الأصوات والموسيقى من خلال مكبرات صوت خارجية في طرز معينة - بما في ذلك 2020-2022 موديل X و S و Y و 2017 إلى 2022 موديل 3s.هذا ولم تعلق "تسلا" Tesla حتى الآن على أحدث استدعاء، والذي تم الإعلان عنه من قبل المنظم، ولكن من المتوقع تعطيل الميزة بتحديث عبر الهواء.وكانت قد تضمنت اثنتان من عمليات الاستدعاء الأربع الأخيرة انتهاكات لمعايير سلامة السيارات الفيدرالية من أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد، بينما كان الاثنان الآخران، بسبب أخطاء برمجية ، وفقًا لـ NHTSA.