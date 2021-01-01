لحمايه صورك الشخصيه «واتساب» يختبر ميزة جديده

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يختبر تطبيق التراسل الفوري واتساب WHATSAPP بانتظام الميزات الجديدة قبل طرحها لعامة الناسن وقد تم رصد تغيير رئيسي واحد بواسطة محققي ومتابعي تحديثات واتساب WHATSAPP وهو موقع WABetaInfo.



وحاليا يستخدم واتساب WhatsApp الإصدار التجريبي من التطبيق على iOS لتجربة تغيير الكاميرا، فقد تم الآن استبدال شريط الوسائط الأفقي في الجزء السفلي، بزر لفتح المعرض.



وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين التمرير سريعًا لأعلى، وعرض صورك الشخصية، لأي شخص قريب منك، ولكن التحديث الجديد يوقف هذا عن طريق إخفاء صورك الحديثة بعيدًا، وهذا يجعله يتماشى مع تطبيق كاميرا آيفون IPHONE الرسمي من آبل Apple.

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وقد تم أيضًا إعادة تصميم رمز الكاميرا في كاميرا WhatsApp بشكل مختلف قليلاً عما هو عليه.ويعمل واتساب WhatsApp أيضًا على عدد من الميزات الأخرى، بما في ذلك ردود الفعل على الرسائل على غرار فيسبوك Facebook ووظيفة الإيقاف المؤقت، والاستئناف للملاحظات الصوتية.ولتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يجب عليك الانتقال إلى متجر التطبيقات Google Play على جهاز أندرويد Android والبحث عن WhatsApp.قم بعد ذلك بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي"، ثم اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.والآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق، علما بأنه يعد الترقية إلى تحديث WhatsApp beta على هواتف آيفون iPhone هو أكثر صعوبة، خاصة وأنه لديه سعة محدودة.وكان ويل كاثكارت، رئيس تطبيق التراسل الفوري واتساب WHATSAPP المملوك لشركة «ميتا» Meta ، قد أكد لموقع The Verge، وخلال مقابلة هذا الأسبوع،على أن المستخدمون أردوا تطبيق واتساب على أجهزة آيباد IPAD منذ فترة طويلة.. ونحن نود حقا أن نفعل ذلك."