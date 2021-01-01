حصاد وزارة الداخلية في أسبوع .. 10 ضربات أمنية



وزارة الداخلية وزارة الداخلية

وجهت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، أسفرت عن ضبط عددًا من القضايا خلال أسبوع، ساهمت في خلق أجواء آمنة، جاء أبرزها:



سقوط عناصر شديدة الخطورة

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 2266 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بإجمالى مضبوطات 1237 قطعة سلاح نارى ، أبرزها "148بندقية آلية – 183بندقية خرطوش– 43 مسدس – 862 فرد محلى – بندقية رصاص"، وكميات كبيرة من "الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة"، وتبين أنه سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح - سرقة - مخدرات - قتل".



انهيار سوق السلاح

نجحت الشرطة في ضبط 4092 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3421 متهما" 328 بندقية آلية – 584 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 212 مسدس – 2968 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 438خزينة، وضبط 6122 قطعة سلاح أبيض، وداهمت 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم "بندقية آلية - 10مسدس- 10 فرد محلى – 35 مسدس صوت – 2 رشاش صوت 3 بندقية ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع"، فضلًا عن ضبط 43 تشكيل عصابى، ضموا 131 متهما، ارتكبوا 292 حادثا، وضبط 557 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة ، بحوزتهم "10 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"–4 مسدس – 153فرد محلى – 375 قطعة سلاح أبيض."

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