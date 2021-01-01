بريطانية تستعد للزواج من شبح جندى (فيديو)

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بريطانية تستعد للزواج من شبح

فى خطوة غريبة ومثيرة للجدل، ادعت فتاة تدعى بروكارد، تبلغ من العمر 38 عاماً، وتعمل مغنية وكاتبة أغاني من أوكسفوردشاير بإنجلترا بأنها وقعت في حب إدواردو الذى أكدت على أنه شبح لجندي يعود للعصر الفيكتوري والذى ظهر لها العام الماضي فى منزلها، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو "البريطانية.

وتستعد المغنية خلال هذه الفترة للزواج من حبيبها الشبح حيث قالت بروكارد:" إدواردو يرسل لى رسائل مموهة في الحمام من خلال بخار الماء وأيا كان ما أريد أن أسأله عنه، فإنه يجد طريقة للتواصل مرة أخرى".

وأشارت إلى الزواج من شبح تعتبر مهمة صعبة، حيث رفضت العديد من الكنائس فكرة هذا الزواج. وقالت عن المدعوين الذين تريد العروس دعوتهم فى حفل زفافها:" حلمي هو الحصول على مزيج انتقائي من الأشخاص في حفل الزفاف.. لذلك سأدعوا الشخصيات التاريخية المفضلة لدي، مثل إلفيس ومارلين مونرو وويليام شكسبير ".

وأضافت: "يريد إدواردو بشدة أن يكون أحد زملائه الجنود من المدعوين، كما تشمل قائمة الضيوف أيضًا الملك هنري الثامن وجوني كاش".

المصدر: صحيفة "مترو "البريطانية

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