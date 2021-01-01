سفينة مساعدات غذائية وطبية تصل لبنان مرسلة من مصر



سفينة مساعدات غذائية وطبية سفينة مساعدات غذائية وطبية

إرسالت مصر سفينة مساعدات إلى الأشقاء فى لبنان بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.



وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.