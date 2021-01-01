حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى ..والحكومة ترد

الحكومة تنفى

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صورة الخبر: رد الحكومة بشأن حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي
رد الحكومة بشأن حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أى أجزاء منها، وفقاً لنظام التعليم الجديد، حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة، وبناءً على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة، ومترابطة مع بعضها بما يجب أن يدرسه الطفل في هذه المرحلة العمرية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تمت بصورة منتظمة دون معوقات.

المصدر: youm7

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