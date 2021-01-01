نتيجه الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا في خدمة اجتماعية جامعة حلوان



كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بأن الكلية قد تم اعتماد نتيجة ونسب النجاح لمرحلة الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.



واضاف شئون التعليم والطلاب بالكلية، بأن الكونترولات كانت تعمل علي قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الآثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت .



وأعلنت الكلية انه تم اعلان نتائج الدراسات العليا المراحل الاتية :

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مرحلة الدبلوم " المستوي الاول و المستوي الثاني "مرحلة الماجستير " مستوي اول "مرحلة الماجستير مستوي ثالث " الفصل الدراسي الاول "مرحلة الدكتوراة الفصل المستوي الثالث " الفصل الدراسي الاول "للمرة الثالثة .. جامعة حلوان تشارك في التنسيق لاختبارات محو أمية للمواطنين الأكثر احتياجاًوأكدت الكلية أن أعمال الكنترولات تسير علي قدم وساق لسرعة الانتهاء من عملية التصحيح و رصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب مرحلة البكاليريوس .كما قد نوهت الكلية الي ان نتيجة الفصل الدراسي الاول سيتم اعلانها الكتروني عبر الموقع الخاص بالجامعة ، وانه علي الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية المتاخرة لتجنب حجب أي نتائج.جدير بالذكر انه قد شاركت جامعة حلوان للمرة الثالثة في التنسيق للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. ..وبالتنسيق بين الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا وبين الأستاذة نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة والأستاذ جمعة نصار مدير إدارة الهيئة بالموسكي والأزبكية