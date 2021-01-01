فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بلجيزة.. السبت المقبل



وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم فتح باب التظلمات في نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية اعتبارا من يوم السبت 12 فبراير.



وأكد أشرَف سَلُّومَة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن مُديريَّة الجيزة التعليميَّة تَبدأُ يوم السبت 12فبراير تلقِّي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعداديِّة للفصل الدراسي الأول وذلک عن طريق الإدارة التعليميَّة التابعة لها المدرسة، ولمُدة خمسةَ عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.



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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد اعتمد صباح اليوم، نتيجة إتمام الشهادة الإعداديُّة للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح (73.26%)ومدارس الصُمّْ وضِعاف السَمع بنسبة (90.14%) والقسم المِهني بنسبة (79.53%) والمكفوفين بنسبة (67.86%).