فوائد زيت الزيتون.. تعرف عليها



زيت الزيتون زيت الزيتون

زيت الزيتون يعد من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية، وزيت الزيتون يستخدم كعلاج للكثير من الأمراض منذ القدم، فهو يعد من أكثر المواد الطبيعية الذي نجد دائما خبراء التغذية والأطباء وخبراء الطب البديل يتفقون على أهميته للصحة، وينصحون دائما باستخدامه بديلا لأي زيوت أو دهون أخرى، وهو من الزيوت التي يمكن إضافتها لمختلف الأكلات؛ لما يحمله من فوائد عديدة، قد يجهلها الكثيرين.







وتشير الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله أفضل أنواع الزيوت.

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اهمية زيت الزيتونوتستعرض الدكتورة هدى في السطور التالية، أهم فوائد زيت الزيتون.خالي من أي كيماوياتعملية استخراج زيت الزيتون تتم بشكل طبيعي، دون تدخلات كيميائية مما يجعله الأكثر أمانا على الصحة، لعدم استخدام أي أساليب أو إضافات غير طبيعية له.يساعد على خفض نسبة الكوليسترولالدهون غير المشبعة الاحادية هي الأفضل للصحة، فيمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وزيت الزيتون يحتوي على أكبر كمية من الدهون غير المشبعة الأحادية، الصحية القلب مقارنة بجميع الزيوت الأخرى المنتجة بشكل طبيعي.يحتوي على مادة البوليفينوليحتوي زيت الزيتون البكر على البوليفينول، وهو مضاد للأكسدة يحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم لتدميرها.جيد للمعدةللذين يعانون من قرحة المعدة يساعد زيت الزيتون في تفعيل الهرمونات الصفراوية والبنكرياس، مما يساعد على تخفيف أعراض مشاكل المعدة، كما ثبت أيضا أنه حافزا إضافيا لخفض تكون حصى في المرارة.طعمه مميزيتمتع زيت الزيتون بطعم مميز، مما يجعله الأفضل لإضافته إلى السلطات والخضروات المشوية، وغيرها من الأطعمة.مضاد للالتهاباتيحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز، على عامل مضاد للالتهابات التي تساعد على وقف آلام التهابات أيضا، ويفضل استهلاك نحو 50 جراما من زيت الزيتون يوميا مع وجبات الطعام اليومية، حتى تساعد على تقليل مخاطر مشاكل التهابات الجلد، بما في ذلك الصدفية والتهاب الجلد والاكزيما.تشقق الشفتينإذا كنت تعاني من تشقق الشفتين، فزيت الزيتون يمكن أن يساعد في شفاء أسرع لجفاف شفتيك.ترطيب الجلدزيت الزيتون يحتوي أيضا على السكوالين، وهو مركب عضوي يحتوي على مضادات الأكسدة، ومضادة للسرطان.هذه المواد المضادة للأكسدة تساعد على محاربة جفاف الجلد، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على إصلاح خلايا الجلد التالفة بشكل أسرع، ويساعد على محاربة مشاكل البشرة، والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه.لعلاج البثوريمكن أن يساعد زيت الزيتون في علاج البثور، والحد من ظهورها، ويمكنك صب قليل من زيت الزيتون على البثور، بحيث يغطيها الزيت مع وضع قطعة صغيرة من الثوم الطازج، ثم ثبتي شريط من اللاصق الطبيتنبه: إذا تسبب الثوم في تهيج الجلد، يجب عليك أن تتوقفي عن استخدامه فورا.