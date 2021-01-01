خطوات بسيطة..طريقة عمل الكنافة بالقشطة



الكنافة بالقشطه الكنافة بالقشطه

الكنافة بالقشطة من انواع الحلوى الشرقية الفاخرة التى لها مذاق مميز، وعشاق كثيرون، وعادة يتم شرائها حاهزة، إلا أن بعض ربات البيوت تحرص على تحضيرها فى المنزل بإحترافية لتصبح مثل الجاهزة، خاصة أنها تكون مضمونة فى المنزل ومكوناتها معروفة.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكنافة بالقشطه.



مكونات عمل الكنافة بالقشطه:

كيلو جرام كنافة رفيعة

أربع ملاعق سمن طبيعى كبيرة الحجم

كيلو جرام قشطة طبيعية

نصف كوب مكسرات مجروشة حسب الرغبة

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لعمل الشربات2 كوب سكركوب ونصف ماءعصير نصف ليمونةطريقة عمل الكنافة بالقشطه:-- أولًا: نحضر الشربات، حيث نذوب الماء والسكر معا جيدًا، ونضعهم فى حلة على النار.- ننتظر حتى يغلى الخليط ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا، ثم نترك الشربات يغلى على النار لمدة 5 دقائق.- نرفعه من على النار، ونتركه جانبا حتى يصبح دافئًا.- نترك الكنافة مغطاة بقماشة مبللة فى الفريزر لمدة 24 ساعة حتى لا تتشرب كثيرًا من السمن.- نخرجها بعد ذلك من الفريزر، ونقطعها بسكين حاد قطع صغيرة جدًا، ونسكب فوقها السمن الساخن جدًا.- نرفع الكنافة على النار العالية مع التقليب المستمر حتى يتحول لونها إلى البني الداكن.- نسقيها بالشربات الدافئ وهى ساخنة، وترفع بعدها من على النار.- نستمر فى تقليب الكنافة حتى تتشرب الشربات تمام.- بعدها نقسم كمية الكنافة إلى نصفين، الأول يوضع فى طبق التقديم، ويترك حتى يبرد تمامًا.- نضيف على الكنافة القشطة لتغطى الكنافة نساوى سطحها جيدًا.- نضيف النصف الثاني من الكنافة ونساويه أيضًا جيدًا.- نزين الوجه بالمكسرات المجروشة، ثم تقدم الكنافة بالقشطة بعدها.الحلوى الصحية- ولصحة أفضل لصغارنا، يجب الإقلال من الحلوى والسكر لهم، حفاظًا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلى، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهى أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحى، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومى، ومع الوقت يعتادوا عليها بدلًا من الحلوى الجاهزة التى تدمر صحتهم